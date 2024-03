Ex-Palast-Butler: Harrys dauerhafte Rückkehr in die königliche Familie ist "möglich"

Die britische "Yellow Press" spekuliert seit Bekanntwerden von König Charles ' Krebserkrankung, ob der aktuelle "Personalmangel" im Palast (Prinzessin Kate fällt nach einer Operation im Bauchraum noch bis Ostern aus) zu einer Rückkehr Prinz Harry s in den Schoß der Königsfamilie führen könnte - zumindest temporär.

Es sei "schwer zu sagen" sei, ob Harry und Ehefrau Herzogin Meghan wieder im engen Kreis der Vollzeit-Royals aufgenommen werden würden, "wenn man bedenkt, was alles vorgefallen ist, und dass Vertrauen zerstört wurde. Aber ich habe immer gesagt, dass es möglich ist, wenn Harry sich entschließt, nach Großbritannien zurückzukehren", so Harrold im Gespräch mit der New York Post.