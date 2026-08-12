Erster Film von Harry und Meghan an Kinokassen von Katzenvideos übertroffen

Der neue Film von Prinz Harry und Herzogin Meghan hat an den US-Kinokassen nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Bei „Cookie Queens“ handelt es sich um einen Dokumentarfilm über vier Mädchen, die danach streben, die meisten „Girl Scout“-Kekse zu verkaufen und somit die titelgebende „Cookie Queen“ zu werden.

„Erbärmliches Ergebnis“: Sussex-Film floppt an den Kinokassen

Der Film spielte nach seinem Kinostart am 7. August in 446 Kinos Berichten zufolge weniger als 340.000 US-Dollar ein.

Damit schaffte es der Film nach dem Startwochenende nicht unter die Top Ten der Kinocharts. Doppelte Blamage: Die Zusammenstellung der „weltbesten Katzenvideos“, das „CatVideoFest 2026“ schnitt besser ab.

Ein Branchenkenner kommentierte den Kinostart der Sussex-Doku gegenüber der Zeitung Times: „Um den guten Ruf des weltweit führenden Katzenvideo-Festivals nicht zu verunglimpfen, ist dies gelinde gesagt ein ziemlich erbärmliches Ergebnis.“