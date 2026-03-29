Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit kommt einfach nicht zur Ruhe und sieht sich erneut mit den Folgen ihrer früheren Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein konfrontiert. Die Organisation "Fokus", die sich seit Jahrzehnten für Frauenrechte in Afrika und Lateinamerika engagiert, hat die Zusammenarbeit mit der 52-ta_chunk_0ährigen jetzt beendet. Dies gab die Vereinigung, die 1995 gegründet wurde und 45 Mitgliedsorganisationen umfasst, öffentlich bekannt. Mette-Marit hatte seit 2006 die Schirmherrschaft über "Fokus" inne.

In einer Erklärung auf ihrer Website betonte "Fokus", dass die Entscheidung "nach sorgfältiger Abwägung der Rahmenbedingungen" getroffen wurde. Die Organisation äußerte zudem, dass sie diesen Schritt "mit Respekt vor allen Beteiligten" vollzogen habe. Die Kronprinzessin verliert damit eine ihrer langjährigen repräsentativen Rollen. Distanzierung weiterer Organisationen "Fokus" reiht sich in eine wachsende Liste von Institutionen ein, die sich von Mette-Marit abgewandt haben. In den letzten Wochen hatten bereits mehrere Organisationen, die Mette-Marit als Schirmherrin unterstützte, ihre Zusammenarbeit beendet oder vorerst ausgesetzt. Der Grund liegt in den Berichten über ihre früheren Begegnungen mit Epstein.