Eine Australierin als dänische Königin: Queen Mary in den Startlöchern

Soziales Engagement

Geschätzt wird die Schwiegertochter von Margrethe II. vor allem aber wegen ihres Fleißes und ihres Engagements gegen Mobbing, häusliche Gewalt und soziale Isolation. Auch für Frauenrechte und psychische Gesundheit setzt sich die 51-Jährige ein.

"Manche denken, dass mein Mann ein bisschen in meinem Schatten steht, weil ich so sehr im Rampenlicht stehe und viele Verpflichtungen habe", wird Mary selbstbewusst in einer autorisierten Biografie von Kronprinz Frederik aus dem Jahr 2017 zitiert. "Aber er wird nie in meinem Schatten stehen, und ich werde nie in seinem Schatten stehen, weil er Licht auf mich zurückwirft."

Trotz ihrer Verpflichtungen reist Mary mit ihrem Mann und ihren Kindern regelmäßig in ihre alte Heimat Australien - und ist auch dort ein Liebling der Medien.

Mary und Frederik, die Popmusik, moderne Kunst und Sport lieben, gelten als modernes Paar, wie der Historiker Sebastian Olden-Jörgensen sagt. Sie versuchen, ihre vier Kinder so normal wie möglich aufwachsen zu lassen. Diese besuchen staatliche Schulen, und Prinz Christian war das erste Mitglied des dänischen Königshauses, das in einen Kindergarten ging.

Auch wenn die Ankündigung der Abdankung von Königin Margrethe in ihrer Neujahrsansprache für die Dänen und Däninnen überraschend kam, ist es kein umwälzendes Ereignis, wenn die 83-Jährige am Sonntag den Staffelstab an ihren Sohn weiterreicht und Mary damit Dänemarks neue Königin wird.

Verglichen mit Margrethe II. seien der neue König Frederik X. und seine Frau keine "Revolution", sagt Olden-Jörgensen. Vielmehr handle es sich um eine vorsichtige Modernisierung der dänischen Monarchie - und Mary scheint dafür genau die Richtige zu sein.