Diese Verwandte war strikt gegen Hochzeit von Zara und Mike Tindall

Vor dem Jawort der Tindalls sollen jedoch nicht alle Verwandten glücklich gewesen sein. Mike Tindalls Vater Philip Tindall erwähnte in einem Interview mit der Sunday Times, dass Mikes Großmutter mütterlicherseits Zweifel hatte. " Linda s Mutter war strikt dagegen. Zu ihrer Zeit heirateten Royals nur Royals, und sie dachte, die Hochzeit würde nicht akzeptiert werden." Zara soll Mikes Oma nie kennengelernt haben. Doch er wisse, "dass sie sie genauso geliebt hätte wie wir, denn sie und Mike sind wie füreinander geschaffen", so Philip Tindall über Schwiegertochter Zara.

Am 30. Juli 2025 jährte sich der Hochzeitstag von Zara und Mike Tindall zum 14. Mal. Im Jänner 2014 kam das erste Kind - Tochter Mia - zur Welt. Im Juni 2018 folgte ein Mädchen namens Lena Elizabeth und im März 2021 schließlich Sohn Lucas .

Zara und Mike Tindall am Tag ihrer Hochzeit

Zara Tindall wird innerhalb der Familie sehr geschätzt. "Sie hält eindeutig große Stücke auf ihre Familie und hat zu allen eine starke Bindung aufgebaut", zitierte das Magazin Marie Claire kürzlich den Körperspracheexperten Darren Stanton . Prinz William und Ehefrau Kate "scheinen sie als einen echten Felsen zu sehen, auf den man sich immer verlassen kann. Die Familie liegt ihr sehr am Herzen", so Stanton.

In einem Gespräch mit Radio Times verteidigte er später seine Schwiegermutter: "Es war eine lockere, scherzhafte Bemerkung." Es sei eben "keine große Sache" gewesen. "Sieh dir meine Nase an - kannst du es ihr verübeln?", scherzte Tindall, der für seine lockeren Sprüche bekannt ist. Im Jahr 2018 habe er sich laut Hello! dann einer Nasen-Begradigung unterzogen.

Mike und Zara, die seit 2004 ein Paar sind, hatten ihre Verlobung kurz vor Weihnachten 2010 bekanntgegeben und 2011 geheiratet. Obwohl Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II., trägt Zara - ehemals Phillips - keinen Adelstitel. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Erfolge als Vielseitigkeitsreiterin. Sie wurde 2005 Doppel-Europameisterin und ein Jahr später Weltmeisterin.