"Die große globale Bestie sollte sich beruhigen": Pressestimmen zu Kates Krebserkrankung

Die ganze Welt blickt aktuell nach Großbritannien: Nach wochenlangen Spekulationen hat sich Prinzessin Kate am Freitagabend mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Nach ihrer Operation sei - anders als zunächst angenommen - Krebs festgestellt worden, sagte sie in dem Clip.

Weltweit wird auch berichtet. Die italienische Zeitung Corriere della Sera schreibt am Samstag zu Kates Erkrankung: "Es wäre schön, wenn sich Morbide, Störenfriede und Verschwörer nun entschuldigen würden: aber sie werden es nicht tun. Zwei Monate lang - seit die Princess of Wales die öffentliche Bühne verlassen hat - haben sie sich wer weiß was für Intrigen und Geheimnisse ausgedacht. Die Erklärung dafür ist dagegen nun einfach, seriös und war auch nahezu vorhersehbar: Kate hat Krebs und ist in Behandlung. Sie hat sich jetzt entschieden, auch darüber zu reden. Das wird anderen kranken Menschen helfen und ihre Familie schützen. Die große globale Bestie, die sich von Gerüchten und Spekulationen nährt, sollte sich beruhigen. Aber sicher ist das nicht."