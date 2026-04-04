Der eine Grund: Wieso Prinzessin Diana nie Tom Cruise hätte daten wollen

Immer wieder gibt der frühere Palastkoch Darren McGrady kleine Einblicke in die Palastküche und sein Leben mit den Royals. Im Kensington-Palast hätten sie etwa oft Prominente empfangen, verriet der Kulinarik-Experte in einem Video auf seinem Youtube-Kanal. Mitte der 1990er-Jahre habe Prinzessin Diana eine besondere Einladung bekommen.

Tom wäre Prinzessin Diana zu klein gewesen "Eines Morgens kam sie in die Küche und sagte: 'Darren, ich habe eine Einladung erhalten, mir mit William und Harry die Dreharbeiten zu Mission Impossible in den Pinewood Studios in London anzusehen'", schilderte McGrady. Die Prinzessin habe ihren Koch gefragt, ob er glaube, dass "die Buben daran interessiert wären". Doch der scherzte: "Ich bin mir bei den Jungs nicht sicher, Eure Königliche Hoheit, aber wenn Sie Tom Cruise treffen …?" Diana antwortete daraufhin: "Darren, ich reiße hier die Witze!" Als sie von dem Ausflug zurückkam habe sie erzählt, dass William und Harry "es absolut geliebt haben, all diese Explosionen und so." "Sie kam herein, nahm sich etwas Obst, ging wieder hinaus und sagte nichts", berichtete McGrady. "Aber als sie hinausging, sagte sie: 'Da ist wieder einer von der Liste gestrichen. Er ist zu klein!' Sie hatte Tom Cruise getroffen", so McGrady. Sehen Sie hier das Video:

In der Vergangenheit hatte McGrady verraten, dass Diana sich auch kurzfristig entschied, mit ihren Söhnen außer Haus zu speisen. Im Interview mit Heart Bingo, aus dem das Magazin Marie Claire zitierte, erzählte er: "Eines Tages war ich gerade dabei, das Essen vorzubereiten, als die Prinzessin hereinkam und sagte: 'Sag das Mittagessen heute ab. Ich gehe mit ihnen aus.' Ich fragte: 'Wohin gehen Sie?' und sie sagte: 'McDonald's.'" McGrady habe versucht, sie umzustimmen und eingeworfen: "Ich kann Burger besser als McDonald's." Doch Diana blieb dabei. "Sie sagte: 'Das weiß ich Darren, aber sie wollen die Spielsachen im Happy Meal.'" Hin und wieder hätte es unterschiedliches Fast Food gegeben, "wie bei normalen Familien mit Kindern", so McGrady. Diana wurde nur 36 Jahre alt Prinzessin Diana ist am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren gestorben, als ihr Wagen auf der Flucht vor Paparazzi in einem Pariser Tunnel zerschellte. Sohn William war damals fünfzehn, Bruder Harry zwölf Jahre alt. Nach Bekanntwerden des Todes der Prinzessin hatte Cruise Gesetze zur Kontrolle der Pressefotografen gefordert und die von den Medien gezahlten hohen Honorare für Prominentenfotos verurteilt.

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"Wenn man andere verfolgt oder jagt, dann ist das Einschüchterung", sagte Cruise damals dem Fernsehsender CNN. "Man braucht sich nur die Geldbeträge anzuschauen, die den Paparazzi gezahlt werden", so Cruise. "Da liegt der Grund, warum sie so hartnäckig sind."