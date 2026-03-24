Ryan Gosling: Tom Cruise besucht das Set und ich bin einmal nicht da

Seit Sommer laufen die Dreharbeiten für den neuen "Star Wars"-Film. An einem Tag arbeitete gar Action-Star Tom Cruise an der Produktion mit.

Für Hauptdarsteller Ryan Gosling offenbar nicht unbedingt ein Grund zur Freude, denn: "Ich war nicht da - ausgerechnet an dem einen Tag, an dem ich nicht da bin (besuchte er das Set). Ich habe die ganze Zeit an diesem Film gearbeitet. Und dann habe ich einmal einen Tag frei", erzählte der Schauspieler im "Happy Sad Confused"-Podcast mit Josh Horowitz. "Shawn (Levy) schickte mir ein Bild von ihm und Tom Cruise und Flynn (Gray) im Schlamm, und ich dachte nur: 'Was?' Und sie sagten: 'Ja, Tom Cruise ist mit seinem Hubschrauber auf das Set geflogen.'"

Tom Cruise landete mit Hubschrauber "mitten auf dem Set"

Gosling beschrieb die Szene: "Sie drehten gerade, als sie einen Hubschrauber hörten, und mussten die Szene abbrechen. Dann war es Tom Cruise. Er landete mitten auf dem Set", so Gosling. "Er schnappte sich eine Kamera und fing einfach an, die Actionszene zu filmen. Es gibt so eine Aufnahme von ihm im Schlamm mit Flynn ... und es ist sein erster - nicht sein erster Film, aber einer seiner ersten Filme ... und es war ein unglaublicher Moment", schilderte Gosling. "Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet auf den einen Tag gewartet hat, an dem ich nicht da war. Ich hoffe, das war ein Zufall."