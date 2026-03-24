Ryan Gosling: Tom Cruise besucht das Set und ich bin einmal nicht da
Seit Sommer laufen die Dreharbeiten für den neuen "Star Wars"-Film. An einem Tag arbeitete gar Action-Star Tom Cruise an der Produktion mit.
Für Hauptdarsteller Ryan Gosling offenbar nicht unbedingt ein Grund zur Freude, denn: "Ich war nicht da - ausgerechnet an dem einen Tag, an dem ich nicht da bin (besuchte er das Set). Ich habe die ganze Zeit an diesem Film gearbeitet. Und dann habe ich einmal einen Tag frei", erzählte der Schauspieler im "Happy Sad Confused"-Podcast mit Josh Horowitz. "Shawn (Levy) schickte mir ein Bild von ihm und Tom Cruise und Flynn (Gray) im Schlamm, und ich dachte nur: 'Was?' Und sie sagten: 'Ja, Tom Cruise ist mit seinem Hubschrauber auf das Set geflogen.'"
Tom Cruise landete mit Hubschrauber "mitten auf dem Set"
Gosling beschrieb die Szene: "Sie drehten gerade, als sie einen Hubschrauber hörten, und mussten die Szene abbrechen. Dann war es Tom Cruise. Er landete mitten auf dem Set", so Gosling. "Er schnappte sich eine Kamera und fing einfach an, die Actionszene zu filmen. Es gibt so eine Aufnahme von ihm im Schlamm mit Flynn ... und es ist sein erster - nicht sein erster Film, aber einer seiner ersten Filme ... und es war ein unglaublicher Moment", schilderte Gosling. "Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet auf den einen Tag gewartet hat, an dem ich nicht da war. Ich hoffe, das war ein Zufall."
Neben Gosling, Mia Goth und Matt Smith sind unter anderem auch die US-Schauspielerin Amy Adams ("Arrival", "Nightbitch"), der Brite Aaron Pierre und der junge Nachwuchsdarsteller Flynn Gray an Bord.
Der Film unter der Regie von Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine") soll im Mai 2027 Weltpremiere feiern. "Star Wars: Starfighter" werde neue Charaktere einführen, hatten Gosling und Levy im April 2025 bei einem "Star Wars"-Event in Tokio gesagt. "Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum", gab Levy bei der Veranstaltung bekannt.
Regisseur: Der Thrill seines Lebens
Für ihn gehe mit dem Projekt ein Traum Erfüllung, teilte der Regisseur im August zum Drehstart in England in einem Statement mit. Geschichten aus der Star-Wars-Galaxie mit derart brillanten Mitarbeitern zu erzählen, sei der Thrill seines Lebens. Der erste Film der "Star Wars"-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten Filme wie "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Später folgten neue Ableger.
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