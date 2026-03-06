Ryan Gosling und Eva Mendes: Seltener gemeinsamer Auftritt
Das Hollywoodpaar Ryan Gosling und Eva Mendes hat in der Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon einen äußerst seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt.
Gosling, in der Sendung zu Gast, bat das Studio-Publikum zunächst um ein Geburtstagsständchen für seine Frau, die sich im Backstage-Bereich in einer Garderobe befand. Ein Mitarbeiter brachte Mendes unter Applaus der Zuschauer und Zuschauerinnen auf die Bühne. Ob ihr das so recht war, ist unklar. Gosling scherzte: "Die Sache ist die: Morgen findet ihr mich vielleicht im Hudson River." Mendes zeigte sich gut gelaunt. Schlussendlich gab es für sie noch eine "Happy Birthday"-Einlage einer Kapelle - mitsamt Konfetti-Regen. Gosling durfte sich über ein Dankes-Bussi freuen.
Mendes hatte sich vor rund zwölf Jahren aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen und ist inzwischen als Unternehmerin tätig. US-Medien zufolge zeigte sich das Paar vor über zehn Jahren das letzte Mal gemeinsam bei einer offiziellen Veranstaltung.
Bei Dreharbeiten kennengelernt
Die Dreharbeiten zu dem Film "The Place Beyond the Pines" (2013) brachten den Kanadier und die in Florida geborene Schauspielerin kubanischer Abstammung zusammen. In dem Drama spielt Gosling einen Stuntfahrer und Bankräuber, Mendes mimt dessen Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes. Im September 2014 kam ihr erstes gemeinsames Kind Esmeralda zur Welt, im April 2016 folgte die zweite Tochter Amada.
Die Schauspiel-Kollegen halten sich mit ihrem Privatleben gewöhnlich sehr bedeckt. Im Jänner 2017 machte Gosling auf der Golden-Globe-Bühne eine Ausnahme. Mit der Globe-Trophäe als bester Hauptdarsteller in dem Musical "La La Land" in der Hand, dankte er ausdrücklich seinem "Sweetheart". Während er den Film drehen durfte, habe seine "Lady" zu Hause die gemeinsame Tochter betreut und ihrem krebskranken Bruder geholfen, als sie zudem schwanger war. Ohne ihre Unterstützung hätte er es nicht hierher gebracht, sagte Gosling sichtlich gerührt.
Lange war gar nicht klar, ob die beiden überhaupt miteinander verheiratet waren. Über eine Hochzeit war nichts öffentlich bekannt geworden. In der australischen "Today"-Talkshow machte es Mendes im November 2022 beiläufig offiziell, als sie Gosling als ihren "Ehemann" bezeichnete.
