Gosling, in der Sendung zu Gast, bat das Studio-Publikum zunächst um ein Geburtstagsständchen für seine Frau, die sich im Backstage-Bereich in einer Garderobe befand. Ein Mitarbeiter brachte Mendes unter Applaus der Zuschauer und Zuschauerinnen auf die Bühne. Ob ihr das so recht war, ist unklar. Gosling scherzte: "Die Sache ist die: Morgen findet ihr mich vielleicht im Hudson River." Mendes zeigte sich gut gelaunt. Schlussendlich gab es für sie noch eine "Happy Birthday"-Einlage einer Kapelle - mitsamt Konfetti-Regen. Gosling durfte sich über ein Dankes-Bussi freuen.

Mendes hatte sich vor rund zwölf Jahren aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen und ist inzwischen als Unternehmerin tätig. US-Medien zufolge zeigte sich das Paar vor über zehn Jahren das letzte Mal gemeinsam bei einer offiziellen Veranstaltung.

Bei Dreharbeiten kennengelernt

Die Dreharbeiten zu dem Film "The Place Beyond the Pines" (2013) brachten den Kanadier und die in Florida geborene Schauspielerin kubanischer Abstammung zusammen. In dem Drama spielt Gosling einen Stuntfahrer und Bankräuber, Mendes mimt dessen Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes. Im September 2014 kam ihr erstes gemeinsames Kind Esmeralda zur Welt, im April 2016 folgte die zweite Tochter Amada.