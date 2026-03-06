Adelsfotograf zeigt Foto von Charles, das unter Queen Elizabeth undenkbar gewesen wäre
Er begleitet die britische Königsfamilie auf Schritt und Tritt und bleibt dem Rampenlicht selbst dabei fern: denn Chris Jackson steht hinter der Kamera, wenn Charles, Camilla, William oder Kate einen ihrer glanzvollen und medienwirksamen Auftritte haben.
Jackson ist verantwortlich für zahlreiche offizielle Fotos der Royals - auch die Jubiläums-Porträts zum 20. Hochzeitstag von Charles und Camilla im vergangenen Jahr hat er gemacht. An Charles" Krönungstag im Jahr 2023 begleitete er das Paar bis auf den Balkon des Buckingham-Palasts, wo Charles und Camilla nach der Zeremonie die Menschenmenge grüßten.
Doch das Bild, das Jackson für das Cover seines neuen Buches "Modern Majesty: The British Royal Family Today" nutzte, hätte der verstorbenen Queen Elizabeth wohl nicht zugesagt, deutet der Fotograf im Gespräch mit dem Magazin Vanity Fair an.
"Zeichen für eine Veränderung"
"Wir alle erinnern uns an Königin Elizabeth II., eine ikonische Persönlichkeit, die weltweit verehrt und respektiert wurde und die ich immer sehr gerne fotografiert habe. Aber seit König Charles König geworden ist, habe ich eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise festgestellt, wie die Dinge gehandhabt werden", so Jackson in dem Vanity Fair-Gespräch, aus dem mehrere Medien zitierten.
"Nehmen Sie zum Beispiel das Cover des Buches. Diesen Moment hinter dem Königspaar auf dem Balkon des Buckingham Palace einzufangen, wäre während der Regierungszeit von Königin Elizabeth niemals erlaubt worden. Das war ein Zeichen für eine Veränderung", erzählte der Fotograf über den ungewöhnlichen Blickwinkel seines Werks.
Charles und Camilla waren am 6. Mai 2023 in London feierlich gekrönt worden. Zu der ersten Krönung im Vereinigten Königreich seit 70 Jahren hatten sich zehntausende Menschen zwischen Buckingham-Palast und Westminster Abbey versammelt. An der Zeremonie in der Kirche nahmen etwa 2.300 geladene Gäste aus aller Welt teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser, Staats- und Regierungschefs. Österreich war durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten.
