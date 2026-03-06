Adelsfotograf zeigt Foto von Charles, das unter Queen Elizabeth undenkbar gewesen wäre

Er begleitet die britische Königsfamilie auf Schritt und Tritt und bleibt dem Rampenlicht selbst dabei fern: denn Chris Jackson steht hinter der Kamera, wenn Charles, Camilla, William oder Kate einen ihrer glanzvollen und medienwirksamen Auftritte haben.

Jackson ist verantwortlich für zahlreiche offizielle Fotos der Royals - auch die Jubiläums-Porträts zum 20. Hochzeitstag von Charles und Camilla im vergangenen Jahr hat er gemacht. An Charles" Krönungstag im Jahr 2023 begleitete er das Paar bis auf den Balkon des Buckingham-Palasts, wo Charles und Camilla nach der Zeremonie die Menschenmenge grüßten.

Doch das Bild, das Jackson für das Cover seines neuen Buches "Modern Majesty: The British Royal Family Today" nutzte, hätte der verstorbenen Queen Elizabeth wohl nicht zugesagt, deutet der Fotograf im Gespräch mit dem Magazin Vanity Fair an.