Dänischer Kronprinz Christian plant monatelangen Afrika-Aufenthalt

Dänemarks Kronprinz Christian (18) wird in den kommenden Monaten in Ostafrika leben. Dort soll er das Tagesgeschäft auf zwei Farmen kennenlernen und Einblicke in den lokalen Naturschutz gewinnen, wie das Königshaus mitteilte. Am kommenden Mittwoch geht die Reise los - erst im Dezember soll der Prinz planmäßig zurückkehren. In welchem ostafrikanischen Land oder welchen Ländern der Aufenthalt stattfinden wird, ließ der Hof offen.

In der dänischen Königsfamilie ist es Tradition, dass Thronfolger in jungen Jahren längere Auslandserfahrung sammeln. Christians Vater König Frederik X. (56) zum Beispiel nahm 1986 an einer Expedition in die Mongolei teil und arbeitete 1989 ein Jahr lang auf einem Weingut in Kalifornien. Christian selbst hatte in diesem Sommer an einem Gymnasium nördlich von Kopenhagen sein Abitur gemacht und dabei durchblicken lassen, nach den Sommerferien "die Welt sehen" zu wollen.

Die dänische Regierung hatte zu Wochenbeginn eine umfassende Afrika-Strategie vorgestellt, mit der sie bei unterschiedlichen Themen neue Partner auf dem afrikanischen Kontinent finden will. Wie aus den Angaben des Königshauses hervorgeht, soll es sich bei Christians Reise allerdings von Anfang bis Ende um einen privaten Aufenthalt handeln - einen Zusammenhang mit der Regierungsstrategie dürfte es also nicht geben. Dänemarks wohl größte Verbindung nach Afrika stellt die Geschichte von Karen Blixen (1885-1962, deutsches Pseudonym: Tania Blixen) dar. Ihre Jahre als Kaffeefarmerin in Kenia verarbeitete die Schriftstellerin in ihrem autobiografischen Roman "Afrika - dunkel lockende Welt", der später unter dem Titel "Jenseits von Afrika" mit den Hollywood-Stars Meryl Streep und Robert Redford in den Hauptrollen verfilmt wurde. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist der Vorort Karen nach ihr benannt.