Cressida Bonas: Frühere Freundin von Prinz Harry trauert um ihre Schwester

"Ich werde auf den Märkten, wo wir Arm in Arm gelaufen sind, Ausschau nach dir halten. Unter den alten Bäumen werde ich sprechen und sie fragen, wo du bist. Ich finde dich im Ausdruck eines Pekinesen, in Töpfen mit Honig, hübschen Hüten und in den Augen deiner beiden Buben", schreibt Bonas zu einer Reihe an gemeinsamen Fotos auf Instagram.

"Ich werde mich an deinen Humor erinnern, auch an den dunkelsten Tagen. Wenn Mut gebraucht wird, werde ich dich rufen, in der Hoffnung, dass du vorbeikommst. Ich werde dich in den Bergen suchen, die du furchtlos bestiegen hast und wo du Ski gefahren bist. Wenn die Abendsonne den Ozean küsst, werden wir uns dort sehen, da bin ich sicher. Ich werde dich in allen Farben des Lebens und in Momenten des Unheils finden. Ich suche dich in den Sternen und wo auch immer getanzt wird. Ich werde die Musik lauter drehen und tanzen, mehr denn je zuvor. Ich suche dich in meinen Träumen, wo du 'Hallo Smally' sagst und mir sagst, wo du gewesen bist", zollt Bonas ihrer Schwester weiter Tribut. "Eines Tages werde ich mich daran erinnern, dass du in einem deiner letzten Tage gesagt hast: 'Ich weiß nicht, was der ganze Wirbel soll, ich gehe nirgendwo hin...' Und ich werde dann erkennen, dass ich dich überhaupt nie suchen musste. Du warst die ganze Zeit genau hier neben mir, denn meine liebe Schwester, mein Herz ist für immer mit deinem verbunden." Ihren Post schloss sie mit dem Geburts- und dem Sterbejahr Cooper-Keys: 1973-2024.

Pandora Cooper-Key kämpfte gegen den Krebs

Pandora Cooper-Key arbeitete als Keramik-Künstlerin und litt der Zeitung Times am Li-Fraumeni-Syndrom. Betroffene haben ein lebenslang erhöhtes Risiko, an diversen Krebsarten zu erkranken. Bei Cooper-Key wurde laut Times vor über 20 Jahren das erste Mal Krebs diagnostiziert.