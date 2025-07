Das Paar scheint die Reise zu genießen. Doch während eines öffentlichen Auftritts kommt es zu einem unerwarteten Schrecken, der besonders Charles in Schockzustand versetzt.

Es ist eine altbewährte Tradition: Das britische Königspaar verbringt die erste Juliwoche in Schottland, um die "Holyrood Week" (oder "Royal Week") zu begehen. Aus diesem Grund befinden sich auch König Charles III. und Königin Camilla derzeit in Schottland.

Als Charles und Camilla das Kriegsdenkmal in Kirkcaldy besuchen, ist das öffentliche Interesse freilich groß. Im Rahmen dieses Besuchs soll der König einen Grabstein feierlich enthüllen. Sowohl Charles als auch Camilla zeigen sich gutgelaunt und volksnah, alles verläuft nach Plan.

Was versteht man unter "Holyrood Week"?

"Holyrood Week" ist eine jährliche Veranstaltung, bei der das britische Staatsoberhaupt eine Woche (Anfang Juli, manchmal auch Ende Juni) lang in Schottland verbringt, hauptsächlich im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Diese Woche findet normalerweise Ende Juni oder Anfang Juli statt.

Der Zweck der Holyrood Week ist es, die tiefe Verbindung zwischen der Monarchie und Schottland zu feiern und die schottische Kultur, Errungenschaften und Gemeinschaft zu würdigen. Während dieser Zeit nimmt der Monarch an verschiedenen offiziellen und öffentlichen Engagements teil, wie der "Zeremonie des Schlüssels", dem "Distel-Gottesdienst" oder einer großen Gartenparty.

Die Holyrood Week dient als wichtige Gelegenheit für den Monarchen, direkt mit der schottischen Bevölkerung in Kontakt zu treten und die einzigartige Identität Schottlands innerhalb des Vereinigten Königreichs zu unterstreichen.