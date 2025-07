Prinzessin Kate bei Staatsbesuch der Macrons dabei

Prinzessin Kate nimmt am Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte in der kommenden Woche im Vereinigten Königreich teil.

Die 43-Jährige sprach erst kürzlich über die Herausforderungen des Genesungsprozesses nach ihrer Krebserkrankung, den sie als "Achterbahnfahrt" bezeichnete. Sie beendete ihre Therapie im vergangenen Spätsommer, doch auch die Zeit danach bringt Herausforderungen, wie sie andeutete.

Nun kommt ihr eine wichtige Rolle zu: Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, sollen die Princess of Wales und ihr Mann, Thronfolger Prinz William (ebenfalls 43), das französische Präsidentenpaar am kommenden Dienstag in der Früh am Militärflughafen RAF Northolt im Nordwesten Londons begrüßen.