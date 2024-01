Charlène und Albert bei Zirkusfestival: Zwillinge machen sich zum Clown

Die Fürstin von Monaco präsentierte sich warm eingepackt in einen schicken beigen Mantel, den sie mit einem schwarzen Rollkragenpullover kombinierte. Sie vervollständigte den Look mit einer schwarzen Hose und Wildlederstiefeln. Diamantohrringe dienten als glamouröses Accessoire. Albert hingegen zeigte sich in einem dunkelblauen Mantel und einer grauen Hose an der Seite seiner Frau und seiner beiden Kinder.