Carole Middleton "versucht verzweifelt", Kate nicht mit Schuldenberg zu belasten

Einem Bericht von Us Weekly zufolge will Middelton ihre eigenen Probleme von ihrer an Krebs erkrankten Tochter fernhalten. "Carole versucht verzweifelt, dass sich Kate voll und ganz auf ihre Genesung zu konzentrieren kann", zitiert das Promiportal eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es ist eine sehr besorgniserregende Zeit für die Familie, aber sie verlangen keine Unterstützung von ihren Kindern und wollen nicht, dass sie sich Sorgen machen." Kate und ihre Eltern stehen sich demnach "sehr nahe" und "sehen sich immer wieder". Die Pleite ihrer Firma würden sie bei ihren Gesprächen derzeit ausklammern, heißt es in dem Bericht.