Bruch mit Tradition: Prinzessin Annes 5-Jahres-Warnung an Royal Family

Sie gehört "seit langer Zeit zu den beliebtesten Mitgliedern der königlichen Familie", sagte der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London der Deutschen Presse-Agentur. Anne gilt als nahbar, schlagfertig, sie vertrat Großbritannien als passionierte Reiterin bei Olympia. "Und sie gilt als frei von Skandalen."

Vorbildlich, traditionsbewusst und bescheiden, wie sie ist, wundert es auch nicht, dass die Princess Royal keine Party erwartet.

Prinzessin Anne feiert Geburtstag nur alle fünf Jahre

Die notorisch zurückgezogene Anne ist für ihre eher unkonventionelle Einstellung zum königlichen Leben bekannt. Sie entschied daher auch, dass ihre Kinder bei der Geburt keine Titel erhalten würden. Diese Einstellung spiegelt sich auch in anderen Bereichen von Annes Leben wider. So erzählte Adels-Expertin Roya Nikkha im Podcast "Royals with Roya and Kate", dass Anne bei Geburtstagsfeiern eine ungewöhnliche Regel aufgestellt hat.

Die Princess Royal gehe ihre Geburtstage "schnörkellos" an - was bedeutet, dass sie nur wichtige Meilensteine feiert. Genauer genommen zelebriert sie im Gegensatz zu den anderen ranghohen Mitgliedern des Königshauses ihren Geburtstag nur alle fünf Jahre. Und das muss auch der Rest der Royal Family akzeptieren.