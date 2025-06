Der große Wunsch, den Prinzessin Anne der Queen für ihre Enkelkinder nicht erfüllte

Einen Adelstitel hat Tindall trotz ihrer prominenter werdenden Rolle innerhalb der Royal Family aber nicht. Auch ihr Bruder Peter Phillips kommt ohne aus. Laut Mirror, weil Zaras Mutter Prinzessin Anne ein entsprechendes Angebot von Queen Elizabeth II. bei ihrer Geburt abgelehnt hatte. Die beiden sollten ohne die Last ihrer königlichen Abstammung leben.

Queen Elizabeth soll sich Adelstitel für ihre Enkelkinder gewünscht haben

Ingrid Seward zufolge war die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth einst "enttäuscht" wegen Annes Entscheidung. Es habe zwar auf damalige Monarchin eingeredet werden müssen. Schlussendlich habe sie den Wunsch ihrer Tochter aber respektiert, berichtet die Daily Mail unter Berufung auf die Adelsexpertin. Autor Brian Hoey soll in seiner Anne-Biografie beschrieben haben, dass die Prinzessin fand, dass "in der heutigen Zeit ein Titel eher ein Hindernis als ein Vorteil wäre, wenn die Kinder versuchen, ihren eigenen Weg in der Welt zu gehen". Peter Phillips war das erste Enkelkind der Queen.