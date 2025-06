"So wichtig wie Mathe": An diese unumstößliche Regel müssen sich Kates Kinder halten

George, Louis und Charlotte müssen freundlich, respektvoll und ehrlich sein

Nicht nur eine gewisse Distanz ihrer Kinder zu Prunk und Luxus soll Prinzessin Kate wichtig sein: Die "Vermittlung solider moralischer Werte" stehe "ganz oben auf der Liste der elterlichen Prioritäten von Kate und William", schreibt die britische Zeitung The Mirror. Kate habe einmal gesagt: "Meine Eltern haben mich gelehrt, wie wichtig Eigenschaften wie Freundlichkeit, Respekt und Ehrlichkeit sind, und ich weiß, wie wichtig diese Werte für mich im Laufe meines Lebens waren." An diese Umgangsregeln müssen sich auch die jüngsten Royals halten: "Meiner Meinung nach ist das genauso wichtig wie gute Leistungen in Mathematik oder Sport", so Kate, deren Kinder nur zu besonderen Anlässen im Rampenlicht stehen dürfen.