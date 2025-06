Wie geht es König Charles? Palastinsider gibt klares Gesundheits-Update

Gerade erst ist Charles III. von seiner jüngsten Auslandsreise heimgekehrt. Der König brach vergangene Woche zusammen mit seiner Frau Camilla nach Kanada auf. Mit großem Pomp war er am 26. Mai in der kanadischen Hauptstadt Ottawa empfangen worden. Pferde führten die Wagen-Eskorte des Monarchen tags darauf zum Parlament des Landes, wo Soldaten zu Ehren des Königs aufgereiht und Kanonenschüsse abgefeuert wurden.

Charles lebt sein Leben so normal wie möglich

Trotz straffen Terminplans soll es Charles gut gehen. Ein namentlich nicht genannter Insider verriet dem britischen Nachrichtenportal Express.co.uk, dass er seine Beschwerden unter Kontrolle habe. Der König wird seit mehr als einem Jahr wegen einer Krebserkrankung behandelt. "Man weiß über diese Krankheit, dass man sie in den Griff kriegen kann. Und genau das hat er. Die Wissenschaft hat in der Medizin unglaubliche Fortschritte gemacht, und das kommt auch bei ihm an", so die Quelle. "Solange du tust, was dir die Ärztinnen sagen, lebe dein Leben so normal wie möglich weiter. Er tut das."