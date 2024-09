Boris Johnson sollte Prinz Harry angeblich zum Bleiben überreden

Das Treffen mit Johnson fand nach Angaben der Daily Mail am Rande eines Wirtschaftsgipfels in London statt. Johnson war von 2019 bis 2022 britischer Regierungschef. Seine Memoiren "Unleashed" sollen am 10. Oktober erscheinen - der Titel bedeutet übersetzt "Entfesselt". Die Boulevardzeitung Daily Mail will im Voraus Auszüge veröffentlichen. Johnson schreibt für das Blatt auch regelmäßig Kolumnen.