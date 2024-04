Blutunterlaufenes Auge: So geht es Schwedens Königin Silvia

Silvia empfing am Dienstag gemeinsam mit ihrem Mann König Carl XVI. Gustaf (77) in Stockholm den neuen finnischen Präsidenten Alexander Stubb - bei dieser Gelegenheit wurde ihr blutunterlaufenes Auge fotografiert.

Geboren wurde Silvia am 23. Dezember 1943 in Heidelberg. Als Tochter eines deutschen Geschäftsmannes und dessen brasilianischer Frau wuchs sie viele Jahre lang in São Paulo auf, ehe sie als Jugendliche mit ihrer Familie nach Deutschland zurückkehrte. Bei den Olympischen Spielen in München 1972 lernte sie ihren späteren Mann kennen.

Voller (Körper)einsatz bei Königin Silvia

Für richtig hielt und hält Silvia nach wie vor vor allem die Wohltätigkeitsarbeit, gerade diejenige für Demenzkranke und für Kinder. Unter anderem gründete sie 1999 die World Childhood Foundation, die sich für Kinder in aller Welt einsetzt und in der ihre jüngste Tochter Madeleine mittlerweile ihre Stellvertreterin als Ehrenvorsitzende ist. Auch privat sind die Kinder das Größte für Silvia. "Mit einer wachsenden Schar an Enkelkindern ist das Zusammensein mit der Familie das, was die Königin am liebsten tut, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet", schrieb das schwedische Königshaus über sie. Ob Familienmensch oder Berufskönigin: Was Silvia tut, das tut sie stets mit vollem Einsatz. Und dabei lässt sie sich auch von einem blutunterlaufenen Auge nicht abhalten.