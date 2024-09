"Bluts"verwandt: Was König Charles mit Graf Dracula verbindet

Der britische König Charles III. blieb seiner schon seit einem Vierteljahrhundert dauernden Leidenschaft für Rumänien auch als amtierender Monarch treu. Im Juni 2023 traf er zuletzt zu einem privaten Besuch in dem Land ein.

"Ich habe Rumänien lieben gelernt", hatte Charles zum Auftakt bei einem Treffen mit Staatspräsident Klaus Iohannis in Bukarest gesagt. In rumänischer Sprache zitierte Charles den Vers "Mein Land des Ruhms, mein Land der Sehnsucht" aus einem Gedicht des romantischen rumänischen Nationaldichters Mihai Eminescu (1850-1889).

König Charles besitzt auch mehrere Häuser in Transsilvanien, jener Gegend in Rumänien, die vor allem als Heimat des mythischen Vampir-Grafen Dracula bekannt ist. Er ließ die Gebäude auf traditionelle Weise restaurieren und möblieren.

Charles ist mit Fürst Vlad Tepes verwandt

Charles war erstmals im Jahr 1997 in Rumänien, damals noch als Prinz von Wales. Dabei entdeckte er das von mittelalterlichen Dörfern und Kleinstädten geprägte Siebenbürgen. Seit 2006 kam Charles fast jedes Jahr für ein paar Tage zu Besuch. Sein Lieblingsort Viscri, der zum Kulturerbe der Unesco gehört, wurde schon im Jahr 1185 erstmals urkundlich erwähnt und von Siebenbürger Sachsen erbaut. Mehrere Häuser besitzt der Monarch zudem in dem in Wäldern versteckten Dorf Valea Zalanului im zu Siebenbürgen gehörigen Szeklerland.