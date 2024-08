Bislang unveröffentlichte Notizen enthüllen besonderen Wünsche der Queen in der Luft

Die Flugbegleiterin arbeitete ab 1970 28 Jahre lang für British Airways und legte laut Hansons in dieser Zeit eine Sammlung von Erinnerungsstücken an, darunter Autogramme etwa von Rod Stewart , Arnold Schwarzenegger und Cliff Richard .

Die Queen war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf dem königlichen Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Seitdem ist ihr Sohn Charles britischer König. Für den Tod der britischen Staatsoberhäupter gibt es detailliert festgelegte Ablaufpläne, die auch den Aufenthaltsort berücksichtigen wie die Residenzen. Außer dem Buckingham-Palast in London standen der Königin auch Schloss Windsor westlich der britischen Hauptstadt, das Anwesen Sandringham in Ostengland und Schloss Balmoral in den schottischen Highlands zur Verfügung. Dort verbrachte die Queen traditionell jeden Sommer mehrere Wochen.

Als sie auf Balmoral starb, wurde "Operation Unicorn" (Einhorn) umgesetzt. Zunächst wurde der geschlossene Sarg der Königin mehrere Tage in der schottischen Hauptstadt Edinburgh aufgebahrt, bevor er nach London überführt wurde.