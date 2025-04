"Beziehung zu Eugenie abgebrochen": Prinz Harry "rastete aus" wegen Fotos

Daraufhin antwortete Morgans: "Nun, die Sache mit Eugenie lag eigentlich an mir – sie war mit mir und einer Gruppe anderer Leute in einem Pub in London. Ich wurde gesehen, wie ich sie zum Abschied umarmte, und Harry sah das und rastete völlig aus. Und ich kann bestätigen – Eilmeldung –, dass das absolut wahr ist."