Bericht: Jeffrey Epstein plante Ermordung von Andrew und Fergie
Zusammenfassung
- Autor Andrew Lownie behauptet, Jeffrey Epstein habe die Ermordung von Prinz Andrew und Sarah Ferguson geplant, um sie zum Schweigen zu bringen.
- Epstein soll laut Lownie einen ehemaligen SAS-Auftragskiller kontaktiert haben, da er befürchtete, das Ex-Paar könnte Geheimnisse über ihn verraten.
- Die Behauptungen stützen sich auf Aussagen von zwei angeblich zuverlässigen Quellen, darunter ein Ex-FBI-Agent und eine Person aus Paris.
Nach der öffentlichen "Degradierung" zum normalen Bürger hat sich der von dem im Epstein-Skandal tief gefallene früheren Prinz Andrew aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Allerdings wird im Vereinigten Königreich weiterhin täglich über den jüngeren Bruder von König Charles III. geschrieben und gesprochen - und auch Sarah Ferguson wird wegen ihrer Verbindung zu Epstein, den sie in einer Email einst als "treuen, großzügigen und überragenden Freund" bezeichnet haben soll, an den Pranger gestellt.
Die BBC berichtete, Ferguson habe dadurch versucht, einer Drohung Epsteins, sie wegen Verleumdung zu verklagen, entgegenzutreten. "Diese E-Mail wurde im Zusammenhang mit dem Ratschlag verschickt, den die Herzogin erhalten hatte, um Epstein und seine Drohungen zu beschwichtigen", hieß es in einer Erklärung ihres Sprechers, welche die Daily Mail zitierte.
Epstein wollte Andrew und Fergie mundtot machen
Nun behauptet Autor und Historiker Andrew Lownie, Jeffrey Epstein habe in der Vergangenheit sogar die Anheuerung eines ehemaligen SAS-Auftragskillers erwogen, um Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson zu ermorden - in einem verzweifelten Versuch, das Paar zum Schweigen zu bringen.
Laut Lawnie soll der Finanzier zunehmend paranoid geworden sein, als er 2019 auf seinen Prozess wegen Bundesanklagen wegen Sexhandels wartete. Bevor er im Gefängnis Selbstmord beging, soll er mit einem Auftragsmörder gesprochen haben, der als Scharfschütze im britischen Eliteregiment Special Air Service gedient hatte.
In seinem Buch "Entitled", das Andrews und auch Fergies Leben beleuchtet, behaupten "zuverlässige Quellen", dass Epstein diesen Schritt unternommen habe, weil er vor seinem Tod "sehr nervös" geworden sei.
Angeblich wollte er das Ex-Paar tot sehen wollte, weil er befürchtete, es könnte Geheimnisse über ihn ausplaudern.
Im Gespräch mit dem Podcast "Daily Beast" führte Lownie die von ihm recherchierte Behauptung weiter aus. Darin behauptet er, Epstein habe danach getrachtet, seine einstigen Freunde zu beseitigen. "Er sprach mit einem Auftragsmörder, einem ehemaligen Mitglied des britischen SAS, und sagte, er wolle die Yorks tot sehen. Er wollte sie beseitigen. Das haben mir zwei zuverlässige Quellen bestätigt, eine in Paris und ein ehemaliger FBI-Agent in Florida, und ich glaube, dass es stimmt", so der Adels-Experte.
Kommentare