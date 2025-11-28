Bericht: Jeffrey Epstein plante Ermordung von Andrew und Fergie

Nach der öffentlichen "Degradierung" zum normalen Bürger hat sich der von dem im Epstein-Skandal tief gefallene früheren Prinz Andrew aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Allerdings wird im Vereinigten Königreich weiterhin täglich über den jüngeren Bruder von König Charles III. geschrieben und gesprochen - und auch Sarah Ferguson wird wegen ihrer Verbindung zu Epstein, den sie in einer Email einst als "treuen, großzügigen und überragenden Freund" bezeichnet haben soll, an den Pranger gestellt.

Die BBC berichtete, Ferguson habe dadurch versucht, einer Drohung Epsteins, sie wegen Verleumdung zu verklagen, entgegenzutreten. "Diese E-Mail wurde im Zusammenhang mit dem Ratschlag verschickt, den die Herzogin erhalten hatte, um Epstein und seine Drohungen zu beschwichtigen", hieß es in einer Erklärung ihres Sprechers, welche die Daily Mail zitierte.

Epstein wollte Andrew und Fergie mundtot machen

Nun behauptet Autor und Historiker Andrew Lownie, Jeffrey Epstein habe in der Vergangenheit sogar die Anheuerung eines ehemaligen SAS-Auftragskillers erwogen, um Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson zu ermorden - in einem verzweifelten Versuch, das Paar zum Schweigen zu bringen.