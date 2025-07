Augenzeugin: William und Kate im Urlaub auf 46-Millionen-Superjacht gesichtet

Erst vor wenigen Tagen hatte die lokale Presse berichtet, der Prinz und die Prinzessin von Wales würden in Griechenland Urlaub machen. Demnach sollen Kate, William und ihre drei gemeinsamen Kinder Prinz George , Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auf die Insel Kefalonia gereist sein. Angeblich waren auch Kates Eltern Carole und Michael Middleton mit in den Familienurlaub gekommen. Greek City Times sprach von einem "diskreten Urlaub" auf der malerischen Ferieninsel.

Dabei wurde Ian Gallagher zum Teil mit wilden Behauptungen konfrontiert.

"Oh ja, sicher, ich habe ein Foto von ihrem Schiff", habe ein Taxifahrer dem Redakteur versichert. Er habe mit seinem Smartphone gewedelt und ein Foto der Superjacht "Norn" präsentiert. "Sie gehört einem Microsoft-Tycoon, einem milliardenschweren Tech-Typen. Ich weiß mit Sicherheit, dass sie auf dieser Jacht waren", behauptete der vermeintliche Insider.

Aber stimmt das tatsächlich?

Zuvor waren am 19. Juli in griechischen Medien Berichte darüber aufgetaucht, dass der Prinz und die Prinzessin die Großzügigkeit von Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, einem Mitglied der emiratischen Königsfamilie, genossen haben sollen. Dieser besitzt eine rund 393-Millionen-Euro teure Jacht namens "Opera". "Opera" gilt als eines der opulentesten Privatschiffe der Welt. In anderen Geschichten wiederum wurden Restaurants genannt, welche die Royals angeblich besucht haben sollen - die meisten der Berichte haben sich inzwischen als Fakes herausgestellt.

Augenzeugin will Royals auf Super-Jacht gesehen haben

Dennoch meint die Daily Mail herausgefunden zu haben, dass William und Kate womöglich wirklich in Griechenland waren. Die Zeitung soll von einer Frau kontaktiert worden sein, welche William und Kate angeblich persönlich gesehen haben will. Der Reporter besuchte die pensionierte hohe Beamtin des griechischen Verteidigungsministeriums in ihrem Haus in der Nähe Dorfes Kioni auf Kefalonias Nachbarinsel Ithaka. Die 64-jährige Penelope Likoudi ist auf der Insel geboren und aufgewachsen und besitzt hier mehrere Luxusapartments.

Sie will vergangenen Dienstag eigenen Angaben zufolge beobachtet haben, wie eine Jacht etwa 100 Meter vom Ufer entfernt vor Anker ging. Sie behauptet ferner, die Wales-Familie an Bord des Schiffes erkannt zu haben.

"Es war möglich, da viele Prominente genau an diesen Ort kommen. Ich glaube, es war irgendwann nach 11:30 Uhr morgens", erinnerte sie sich. "Ich schwamm hinter die Warnboje hinaus und war etwa 30 Meter von der Jacht entfernt, als ich sie sah. Kate stand mit Charlotte und Louis auf dem obersten Deck. Sie trug ein dunkles Wickelkleid", erzählte die Dame, welche dem Bericht zufolge auf ihrer Heimatinsel ein hohes Ansehen genießen soll. "Neben ihnen stand eine ältere Dame, möglicherweise Kates Mutter, aber ich konnte sie nicht gut erkennen."

"Sie schauten sich die wunderschönen Buchten an, ganz grün mit Bäumen, die bis ans Meer reichten", behauptete Penelope Likoudi. "Ich zitterte förmlich vor Aufregung. Ich war schockiert, ich konnte es nicht glauben", fuhr sie fort.

Nachdem sie an Land zurückgeschwommen war, habe sie Fotos von dem Schiff gemacht. Es habe sich herausgestellt, dass sich der Prinz und die Prinzessin tatsächlich auf der 50 Meter langen Superjacht namens "Almax" befanden, deren Wert auf 46 Millionen Euro geschätzt wird. Sie wurde laut Daily Mail von der italienischen Firma San Lorenzo gebaut und gilt als "großer Meilenstein für die Zukunft des nachhaltigen Schiffverkehrs". Es handle sich um eine der weltweit ersten Superjachten mit Brennstoffzellenantrieb.

Der Palast ließ die Berichte um Kates und Williams angeblichen Griechenlandurlaub bisher unkommentiert.