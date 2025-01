Andrew von Familienessen ausgeschlossen: Neuer Tiefpunkt nach Spionagevorwürfen

Andrew von Familienevents wieder ausgeschlossen

Andrew, nach wie vor Herzog von York, war weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Eine Zivilklage in den USA verhinderte Andrew angeblich mit der Zahlung einer Millionensumme an eine Frau, die ihm sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte.

Man staunte daher nicht schlecht, als sich der in Ungnade gefallene Herzog zu Ostern 2023 an der Seite des Königs und seiner Ehefrau Camilla zeigte. Der Ehrenplatz, der Andrew damals beim Einzug in die Kirche zuteilwurde, sorgte für verwunderte Kommentare bei Adelsexperten. "Ich war überrascht, Andrew direkt hinter Charles und besonders neben Anne zu sehen. Sie sind normalerweise nicht so nah", kommentierte ein Royalkenner gegenüber dem Promiportal Page Six die Szene.