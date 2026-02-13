Anwohner "angewidert": Andrew lebt in Sandringham weiterhin im Luxus

Nach wochenlangen Verzögerungen wurde Andrew Mountbatten-Winsdors Auszug aus der Royal Lodge Anfang Februar auf Geheiß von König Charles III. kurzfristig erzwungen. Der in Ungnade gefallene Königsbruder ist Berichten zufolge auf die Wood Farm auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk, England, umgezogen. Der Umzug in ein kleineres, privat finanziertes Anwesen erfolgte aufgrund des Drucks im Zusammenhang mit seinen Verbindungen zu Jeffrey Epstein und der Veröffentlichung der Epstein-Akten, in denen Andrew mehrfach auftaucht.

Als zukünftiger fixer Wohnsitz des ehemaligen Duke of York ist eigentlich die Marsh Farm vorgesehen. Die Umbau-Arbeiten an dem Gebäude sind aber noch nicht abgeschlossen, weswegen Andrew - ob er will oder nicht - vorübergehend mit der Wood Farm vorlieb nehmen muss.

Bericht: Sandringham-Bewohner wollen Andrew als Nachbarn nicht