Ex-Prinz Andrew und Mandelson auf Foto im Bademantel mit Epstein

In den Epstein-Akten ist offenbar erstmals ein Foto ausfindig gemacht worden, das den früheren britischen Prinzen Andrew und den einflussreichen britischen Politiker Peter Mandelson gemeinsam mit dem später verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigt. Der britische Fernsehsender ITV berichtete am Freitag über das undatierte Foto. Es gehört zu den Millionen Dateien rund um den Fall Epstein, die das US-Justizministerium Anfang dieses Jahres veröffentlicht hatte. Andrew und Mandelson tauchen vielfach in den sogenannten Epstein-Akten auf. Das nun entdeckte undatierte Bild zeigt den damaligen Prinzen Andrew und Mandelson gemeinsam im Bademantel neben Epstein; sie sitzen barfuß auf einer Holzterrasse. Epstein trägt ein dunkles Oberteil und eine helle Hose.

Foto vermutlich zwischen 1999 und 2000 aufgenommen Laut ITV entstand das Bild auf Martha's Vineyard, einer Insel im US-Bundesstaat Massachusetts. Vermutlich sei es zwischen 1999 und 2000 aufgenommen worden - und somit mehrere Jahre, bevor Epstein 2008 zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Die Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor und Mandelson zum 2019 verstorbenen Epstein sorgen seit Monaten in Großbritannien für Wirbel. Beide wurden vergangenen Monat im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal festgenommen, beide bestreiten ein Fehlverhalten.

Dem früheren Prinzen Andrew waren im vergangenen Jahr seine royalen Titel aberkannt wurden. Er wird beschuldigt, während seiner Zeit als britischer Handelsgesandter zwischen 2001 und 2011 vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben zu haben. Auch der frühere britische Minister, Botschafter und EU-Kommissar Mandelson soll in der Zeit als Regierungsglied Informationen an Epstein weitergegeben haben, unter anderem während der Finanzkrise 2008. Der britische Premierminister Keir Starmer entließ Mandelson im September vergangenen Jahres als Botschafter in Washington, nachdem neue Informationen bekannt geworden waren, die das Ausmaß seiner Freundschaft zu Epstein offenlegten.