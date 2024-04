Freddie Hadley hat mit anderen Schülern das Projekt "Am I manly enough" (Bin ich ausreichend männlich) ins Leben gerufen.

"Alles begann mit einem Brief...": Prinz William nahm Einladung von 12-jährigem Freddie an

Mit einem Brief hatte Freddie Hadley vor einigen Monaten den britischen Thronfolger Prinz William zu einem Projekt über psychische Gesundheit für Buben an seine Schule eingeladen. Nun ist der 41-Jährige - mit etwas Verspätung - der Einladung gefolgt und hat sich an der Schule im mittelenglischen Sandwell über die Initiative informiert.

"Alles begann mit einem Brief...", teilte der Kensington-Palast am Donnerstag bei X (früher Twitter) mit. "Es ist großartig, dieses inspirierende Projekt zur psychischen Gesundheit in Aktion zu sehen."

Der zwölfjährige Freddie hat mit anderen Schülern "Am I manly enough" (Bin ich ausreichend männlich) ins Leben gerufen. In seinem handgeschriebenen Brief an William betonte Freddie, die Gruppe wolle mit dem Vorurteil brechen, "dass Mädchen weinen und Buben wütend werden", und lud William anlässlich des Tags der psychischen Gesundheit zu einer Vorstellung an die Schule ein.

In einem Post bei X meldete sich der ältere Sohn von König Charles III. bald danach zu Wort. Er könne leider nicht dabei sein, aber halte es für "so wichtig, psychische Gesundheitsprobleme und Stigmatisierung direkt anzugehen. Bitte macht mit dieser wichtigen Arbeit weiter", schrieb er. Nun holte William das Treffen nach.