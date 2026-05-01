Adelsfotograf: So war es mit "Erste-Reihe-Platz" auf Williams und Kates Hochzeit

Sie sind die Hoffnungsträger des britischen Königshauses: Skandalfrei und beliebt stehen Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate wie wenige Royals für den Wandel hin zu einer modernen Monarchie. Am 29. April feierten Will und Kate, wie viele Briten und Britinnen sie nennen, ihren 15. Hochzeitstag.

Fotograf plaudert über royale Hochzeit aus dem Nähkästchen

Adelsfotograf Chris Jackson begleitet die Royals und dokumentiert die glanzvollen und medienwirksamen Auftritte von Charles, Camilla und Co. Auch als sich William und Kate das Jawort gaben, war er anwesend.

Er werde oft nach seinen Lieblingsfotos von der königlichen Familie gefragt, schreibt Jackson auf seinem Instagram-Profil. Und liefert sogleich die Antwort: "Immer eine schwierige Frage nach fast 25 Jahren, in denen ich fotografiert habe, aber dieser Moment, vor 15 Jahren, muss vorkommen... Nicht nur wegen der Geschichtsträchtigkeit oder des Spektakels des Moments, sondern auch wegen der Aufbruchsstimmung und dem Optimismus, die damals herrschten", kommentierte der Fotograf ein Foto des Brautpaars. "Diesen privilegierten 'Erste Reihe'-Platz in so einem historischen Moment zu haben, ist etwas, das ich niemals für selbstverständlich halten oder vergessen werde."