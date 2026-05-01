Adelsfotograf: So war es mit "Erste-Reihe-Platz" auf Williams und Kates Hochzeit
Sie sind die Hoffnungsträger des britischen Königshauses: Skandalfrei und beliebt stehen Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate wie wenige Royals für den Wandel hin zu einer modernen Monarchie. Am 29. April feierten Will und Kate, wie viele Briten und Britinnen sie nennen, ihren 15. Hochzeitstag.
Fotograf plaudert über royale Hochzeit aus dem Nähkästchen
Adelsfotograf Chris Jackson begleitet die Royals und dokumentiert die glanzvollen und medienwirksamen Auftritte von Charles, Camilla und Co. Auch als sich William und Kate das Jawort gaben, war er anwesend.
Er werde oft nach seinen Lieblingsfotos von der königlichen Familie gefragt, schreibt Jackson auf seinem Instagram-Profil. Und liefert sogleich die Antwort: "Immer eine schwierige Frage nach fast 25 Jahren, in denen ich fotografiert habe, aber dieser Moment, vor 15 Jahren, muss vorkommen... Nicht nur wegen der Geschichtsträchtigkeit oder des Spektakels des Moments, sondern auch wegen der Aufbruchsstimmung und dem Optimismus, die damals herrschten", kommentierte der Fotograf ein Foto des Brautpaars. "Diesen privilegierten 'Erste Reihe'-Platz in so einem historischen Moment zu haben, ist etwas, das ich niemals für selbstverständlich halten oder vergessen werde."
Von diesem 29. April 2011 sind viele Bilder noch im Kopf. Kates atemberaubendes Kleid, ihre Schwester Pippa Middleton als Brautjungfer im weißen Kleid, der blaue Himmel und Williams Lächeln in roter Paradeuniform. Und natürlich der öffentliche Kuss des frischbackenen Ehepaares auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, von Millionen Menschen an den Bildschirmen erwartet und erhofft.
Es sei eine richtige Märchenhochzeit gewesen, sagte Seyi Obakin, Chef der Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint und damals unter den Gästen, dem Daily Mirror einmal. "Man konnte die Aufregung des Tages in ihren Gesichtern sehen - und in seinem Gesicht den Stolz, dass er (...) jemanden heiratet, den er wirklich liebt."
"Zu Hause sind sie einfach nur William und Kate"
Dargestellt wird das künftige Königspaar oft als ganz normale Leute. "Zu Hause sind sie einfach nur William und Kate", schwärmte das Magazin People 2021. "Er bereitet Tee für die Gäste, sie serviert vielleicht Enchiladas."
Chris Jackson ist verantwortlich für zahlreiche offizielle Fotos der Royals - auch die Jubiläums-Porträts zum 20. Hochzeitstag von König Charles und Königin Camilla im vergangenen Jahr hat er gemacht. An Charles' Krönungstag im Jahr 2023 begleitete er das Paar bis auf den Balkon des Buckingham-Palasts, wo der neue Monarch und Camilla nach der Zeremonie die Menschenmenge grüßten.
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