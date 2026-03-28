Adelsexpertin: Wenn Beatrice & Eugenie nichts wussten, müssen sie jetzt unglücklich sein

Wo sind Beatrice und Eugenie? Die beiden Töchter von Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor sind in der Öffentlichkeit kaum noch zu sehen. Ob der Rückzug der beiden Prinzessinen am tiefen Fall ihres Vaters liegt, der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal samt Prinzentitel alle Ämter und Ehrungen verloren hat? Zumindest wurde darüber in der britischen Boulevardpresse in den vergangenen Wochen heftig spekuliert.

Nicht mehr in Ascot dabei

Auslöser war unter anderem eine Mitteilung der Organisation Anti-Slavery International, die sich gegen moderne Sklaverei einsetzt. Prinzessin Eugenie werde ihre Schirmherrschaft niederlegen, hieß es darin. Gründe wurden nicht genannt. Das Thema galt eigentlich als Herzensanliegen der 36-Jährigen. Nur wenige Tage zuvor hatten britische Medien berichtet, die beiden Schwestern seien von dem prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot ausgeladen worden. Sie dürfen demnach weder an der Kutschprozession dabei sein, noch auf der royalen Ehrentribüne Platz nehmen.

Vor allem Beatrice sollen die Neuigkeiten schwer getroffen haben, berichtete die Mail on Sunday unter Berufung auf ungenannte Insider-Quellen. Nicht nur Ex-Prinz Andrew, sondern auch die schon lange von ihm geschiedene Mutter der beiden Prinzessinnen, Sarah Ferguson, besser bekannt als "Fergie", pflegte eine Freundschaft zu Epstein. Der 2019 gestorbene Geschäftsmann betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem viele Minderjährige zum Opfer fielen. Selbst die beiden Prinzessinnen dürften im Schlepptau ihrer Eltern Bekanntschaft mit dem Sexualstraftäter gemacht haben, wie aus vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten hervorgeht.