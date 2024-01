Adelsexpertin sieht Prinz Williams "klare" Botschaft an erkrankte Kate

Sie ist eines der präsentesten Gesichter der britischen Königsfamilie. Nun fällt Prinzessin Kate nach einer Operation sogar monatelang aus, und auch ihr Mann, Thronfolger Prinz William, tritt wohl kürzer, um sich zwischenzeitlich um die drei Kinder zu kümmern. Laut Royal-Expertin Jennie Bond ein eindeutiges Zeichen.

Williams Botschaft: Kate steht an erster Stelle

Bond glaubt, dass William Termine absagt, sei eine klare Botschaft an Kate. "Die Entscheidung von William, keine Engagements einzugehen, steht ganz im Einklang mit seiner Ansicht, die Familie zu priorisieren", so die Expertin im Gespräch mit dem OK!-Magazin. Kate stehe für ihn an erster Stelle. "Sie stellen ihr Familienleben in den Vordergrund (...). Jetzt, wo Mama Kate im Krankenhaus liegt, werden die Kinder ihren Vater mehr denn je brauchen. Also wird er da sein, um sie zu beruhigen."