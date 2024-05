Adelsexperte: "Kates Diagnose hat Harry schwer getroffen", William verhindert Treffen

Die Fronten scheinen nach wie vor verhärtet: Während Prinz Harrys Aufenthalt in Großbritannien im Mai stand kein Treffen mit Charles III. auf dem Programm. Das sei aufgrund des "vollen Programms" des Königs nicht möglich, hatte es aus dem Umfeld Harrys geheißen.

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn gilt als angespannt, seit Harry mit zahlreichen - teils sehr persönlichen - Vorwürfen gegen seine Familie und den Palast an die Öffentlichkeit gegangen war.

William will Harry angeblich nicht in Kates Nähe sehen

Harry wäre laut dem Adelsexperten und Autor Christopher Andersen ("The King") inzwischen aber bereit für eine Versöhnung mit seiner Familie. Sein Bruder Prinz William sei nach wie vor sauer und würde auch ein Wiedersehen Harrys mit seiner Ehefrau Kate nicht unterstützen. "Harry würde gerne Kate wieder treffen. Sie standen sich einst sehr nahe, und Harry wurde von der Nachricht ihrer Krebsdiagnose schwer getroffen, von der er auf die gleiche Weise erfuhr wie wir alle, nämlich durch Kates schockierendes Video", so Andersen im Gespräch mit Fox News Digital. "Leider scheint William seinen Bruder nicht in die Nähe seiner kranken Frau lassen zu wollen. Es gab einfach zu viele Dramen zwischen den Brüdern und ihren Frauen, und die Bitterkeit bleibt bei allen Beteiligten bestehen."