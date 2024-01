Abschied: Königin Margrethe zum letzten Mal in der Kutsche

Königin Margrethe II. ist zum letzten Mal als dänische Regentin mit der Kutsche von ihrem Palast aus zum Neujahrsempfang in Schloss Christiansborg gefahren. Das dänische Fernsehen zeigte am Donnerstagmorgen, wie zahlreiche Menschen in Kopenhagen im Schnee ausharrten und Margrethe (83) zuwinkten, als diese in ihrer vergoldeten Kutsche vorbeifuhr. Bei dem jährlichen Empfang überbringen die etwa 1.000 geladenen Gäste dem Königshaus ihre Neujahrswünsche.