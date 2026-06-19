50 Jahre Königin: Schwedischer Palast veröffentlicht neue Fotos von Silvia

Olympia 1972: In München beginnt eine große Liebesgeschichte zwischen der Deutschen Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf. Am Freitag feiern sie ihren 50. Hochzeitstag. Für Silvia ein doppeltes Jubiläum, denn: "Heute ist sie seit 50 Jahren Königin von Schweden", wie man auf dem offiziellen Palast-Account auf Instagram neben einer Reihe an Fotos von Silvia in Tracht liest.

Sofort habe es "klick" gemacht, sagte der König einmal über die erste Begegnung bei den Olympischen Sommerspielen, wo Silvia als Cheffostess im Organisationskomitee gearbeitet hat. Vier Jahre später, am 19. Juni 1976, heirateten die beiden. In der Zwischenzeit war Carl XVI. Gustaf König geworden. Die Aufmerksamkeit sei ihr nicht zu viel, erzählte Silvia vor kurzem in einem Interview der Zeitung Dagens Nyheter. "Ich hatte das Gefühl, dass das schwedische Volk mir mit viel Wärme begegnet ist." Viele Beobachtende sind überzeugt, dass auch sie erheblich zur Popularität des Monarchen beigetragen hat.