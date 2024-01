Royales Krankenlager: Operationen bei Kate und Charles

Ungewöhnlich lange hatte sich Catherine, die Prinzessin von Wales, nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Mittwochnachmittag meldete das Büro des Kensington-Palasts den Grund für die ausgedehnte Weihnachtspause: Die 42-Jährige wurde am Dienstag in einem privaten Spital in London am Bauch operiert, hieß es in einem Statement, das über die sozialen Medien verbreitet worden war.

➤ Nach Operation: Prinzessin Kate im Spital

Der Eingriff sei geplant gewesen und erfolgreich verlaufen. Die Ehefrau von Prinz William wird die kommenden zehn bis vierzehn Tage im Krankenhaus verbringen und sich danach zu Hause in Windsor weiterhin auf ihre Genesung konzentrieren. Royals-Fans müssen sich noch länger gedulden, bis sie die Prinzessin zu Gesicht bekommen: Vor Ostern (das dieses Jahr auf Ende März fällt) werde sie keine offiziellen Termine absolvieren, erklärte der Palast.