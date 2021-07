Royal-Hochzeit: Diana-Nichte Lady traute sich in italienischem Schloss

Es war eine Traumhochzeit, wie aus dem Märchenbuch: In gleich fünf Kleidern aus Spitze, Seide und Tüll, die einer Prinzessin würdig waren, hat Lady Kitty Spencer am Samstag den 62-jährigen Einzelhandelsmillionär Michael Lewis in einem italienischen Schloss.

Diana Nichte traute sich in italienischem Schloss

Die Tochter von Earl Spencer und seiner ersten Frau Victoria Lockwood und Nichte von Prinzessin Diana glänzte bei ihrem Jawort in einer Reihe von Kleidern, die das Luxus-Label Dolce & Gabbana eigens für sie angefertigt hatte, für das die 30-Jährige Markenbotschafterin. Auch zahlreiche der Gäste wurden laut Daily Mail von dem italienischen Duo eingekleidet.

Das Hauptkleid der Braut bestand aus feinster Spitze. Lange Puffärmel, ein hoher Kragen und ein Schleier machten den royalen Hochzeitslook komplett. Später präsentierte sich das Model an seinem großen Tag in vier weiteren Kleidern. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von dem romantischen Event. Die Zeremonie fand in den Gärten der Villa Aldobrandini - einem Herrenhaus in Frascati bei Rom bei Rom statt. Zum Altar wurde die Nichte von Lady Diana von ihrem Bruder Louis Spencer, Viscount Althorp und ihrem Halbbruder Samuel Aitken, dessen Vater der Geschäftsmann Jonathan Aitken ist, begleitet.

Kitty wurde bei der Zeremonie in den Gärten der Villa Aldobrandini – einem beeindruckenden Herrenhaus in Frascati bei Rom – von ihrem Bruder Louis Spencer, Viscount Althorp und ihrem Halbbruder Samuel Aitken, dessen Vater der Geschäftsmann Jonathan Aitken ist, begleitet. Auch ihre Schwestern Eliza und Amelia Spence sollen bei der Hochzeit zu Gast gewesen sein. Zu den Gästen sollen unter anderem auch Model Emma Weymouth, Idris Elbas Frau Sabrina gezählt haben. Auch Schlagersängerin Pixie Lott wohnte der traumhaften Zeremonie bei. Auch die drei erwachsenen Kinder des Bräutigams aus seiner Ehe mit Ex-Frau Leola sollen anwesend gewesen sein.

Einige Gäste sollen Berichten zufolge im Fünf-Sterne-Hotel de la Ville in Rom übernachten und am Freitagabend ein Abendessen in der Galleria Del Cardinale genossen haben. Die Braut hatte zuvor auf Instagram Fotos geteilt, auf denen sie einen Mädchenausflug in Florenz genoss.