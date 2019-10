"Rosenheim Cop" Joseph Hannesschläger an Krebs erkrankt

Trotzdem verliert Hannesschläger nicht den Mut. Ihm zur Seite steht seine Frau Bettina: "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an und ich sage: 'Okay, jetzt wird weitergekämpft.'" Eine Chemotherapie hat der Schauspieler bereits hinter sich und durfte danach vorerst wieder nach Hause. Die nächsten Folgen der " Rosenheim Cops" müssen schon ohne Hannesschläger gedreht werden.