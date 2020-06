Rosen & Tango in Salzburg

Elegant war der Festspielball bereits im Vorjahr. Am 31. August bittet das Festspieldirektorium zum zweiten Mal in die Felsenreitschule und verspricht, dass dieser Ball aber „noch schöner und noch exklusiver“ werde.

© Bild: COPYRIGHT BY: FRANZ NEUMAYR PRES WWW.NEUMAYR.CC/Neumayr/MMV

Dafür setzt man auf einige Neuerungen, aber auch auf Bewährtes: Zum Abschluss des Festspielsommers will Intendant Alexander Pereira heuer seinen Künstlern Rosen streuen. Passend dazu wählte er in Abstimmung mit seinen beratenden Damen – dazu gehören Präsidentin Helga Rabl-Stadler und Elisabeth Gürtler , Mitglied des Ehrenpräsidiums – das Ball-Motto „Die Rose“ aus.

© Bild: COPYRIGHT BY: FRANZ NEUMAYR PRES WWW.NEUMAYR.CC/Neumayr/MMV