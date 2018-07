Roseanne Barr: "Ich bin ein Genie und kein Rassist"

Sie habe damit als Jüdin die Iran-Politik Obamas kritisieren wollen. "Es tut mir leid für das Missverständnis, den mein schlecht formulierter Tweet ausgelöst hat. Es tut mir leid, dass Sie sich verletzt fühlen. Das wollte ich nicht. Dafür entschuldige ich mich."

Nach dem Tweet der 65-Jährigen vor zwei Monaten hatte der Sender ABC die Serie "Roseanne" abgesetzt. Sie soll künftig unter einem anderen Namen und ohne Barr weitergehen. "Ich habe offensichtlich einen Fehler gemacht, der mich alles gekostet hat. Ich habe den Preis dafür bezahlt", erklärte Barr in ihrem ersten Fernsehinterview nach dem Vorfall. Sie nannte sich darin mit einem Lachen ein "kreatives Genie" ("Ich bin ein kreatives Genie und es fühlt sich für einen Künstler nicht gut an, so behandelt zu werden. Und es ist auch kein gutes Gefühl für einen Bürger") und gab an, seit langem Antidepressiva einzunehmen.