Rosa Socken vor dem Traualtar: Ron Wood feiert 10. Hochzeitstag

Der Altersunterschied – fast 31 Jahre – hat die beiden niemals gestört. "Wünschte ich mir, Ronnie wäre jünger? Ja, aber nur aus der Sicht, dass wir beide nur eine begrenzte Zeit miteinander haben", sagte Sally Humphreys (44) einmal in einem Interview mit dem Society-Magazin Hello!

Morgen, Mittwoch, vor genau zehn Jahren haben sich die Theaterproduzentin und der Gitarrist der Rolling Stones, Ron Wood (75), ganz romantisch in der glamourösen Suite des Dorchester Hotels in London das Jawort gegeben. Trauzeuge war Woods Musiker-Kollege Rod Stewart (77) – auch "Beatle" Paul McCartney (80) war anwesend.

Lustiges Detail am Rande: Wood wählte damals rosa Socken zu seinem dunklen Anzug. Der britische Boulevard ließ es sich prompt nicht nehmen, über diese Vermählung recht schnippisch zu berichten. "Mit 34 ist die Braut halb so alt wie er. Hoffen wir, dass sie etwas Sympathie für den alten Teufel zeigt (in Anspielung auf den Rolling-Stones-Hit "Sympathy for the Devil")", schrieb zum Beispiel The Sun.