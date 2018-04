Romy Schneiders Ex-Ehemann: "Sie war nicht drogensüchtig"

"Romy hat auch an David gedacht. Er wollte seinen Familiennamen sogar in Biasini ändern. Denn er hatte zuvor nie ein richtiges Familienleben gekannt. Jeden Abend haben wir diese Probleme diskutiert. Das war alles sehr schwierig", erzählt Bianisni über diese schwierige Zeit und übt Kritik an dem damaligen Interviewer: "Aber Jürgs hat nicht nachgefragt, wie und warum es ihr so geht. Er hat gar nicht versucht, sie zu verstehen. Er hat nur die üblichen Klischee-Fragen gestellt. Das war absoluter Blödsinn. Auch was Jürgs später in einem Buch über Romy geschrieben hat, ist nicht mehr als geistige Selbstbefriedigung."

Schneiders Ex-Mann beteuert: "Romy und ich haben jeden Tag telefoniert. Und sie hat mir gesagt, dass sie sich wie in einer Falle fühlt, weil sie diesem Journalisten das Interview zugesagt hat."

"Da war es einfach, daraus eine Drogensüchtige zu machen"

Auch gesundheitliche Probleme hatten die Filmikone damals geplagt. "Bevor Romy nach Quiberon fuhr, unterzog sie sich einer Gesundheitsuntersuchung. Die Ergebnisse waren katastrophal. Aber das wussten damals nur drei Menschen: Romy, der Arzt und ich. Wir beschlossen, nicht darüber zu sprechen."

Eine Niere habe nicht mehr funktioniert, schließlich wurde diese im Mai 1981 entfernt. "Aber Romy war psychisch sehr stark, denn es ist nicht einfach, nur mit einer Niere zu leben. Und dann hatte sie auch diese Narbe, fast 30 Zentimeter lang. Und das Finanzamt stellte auch noch Forderungen. Das war für sie alles sehr beunruhigend."

Drogenabhängig sei sie aber nicht gewesen: "Es stimmt, dass sie Medikamente genommen hat, aber die musste sie wegen ihrer Niere nehmen. Da war es einfach, daraus eine Drogensüchtige zu machen", stellt ihr Ex-Mann klar.

Schneiders größter Schicksalsschlag ereilte sie jedoch im Sommer 1981. Am 5. Juli starb ihr Sohn bei dem Versuch, über den Zaun auf das Grundstück von Biasinis Eltern zu gelangen. Er hatte beim Klettern das Gleichgewicht verloren und war im Fallen von einer Metallspitze des Zauns aufgespießt worden. 1982 starb auch Romy Schneider in Paris an Herzversagen.