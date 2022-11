Roman Gottschalk musste Neuigkeiten von Vater Thomas erst mal verdauen

US-Schauspieler John Malkovich, die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst, die Schauspielerin Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug, Tennisspieler Alexander Zverev sowie die deutschen Fußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn werden am 19. November (20.15 Uhr, ORF 1) auf der Wettcouch von "Wetten, dass..?" Platz nehmen. Showmaster Thomas Gottschalk moderiert gemeinsam mit Michelle Hunziker die weitere Sonderausgabe des Showklassikers.

Gottschalk-Söhne schätzen neue Partnerin

Der Moderator sprach im Vorfeld der neuen Show gemeinsam mit Sohn Roman mit der Illustrierten Bunte auch über private Angelegenheiten, etwa über die Trennung von seiner langjährigen Partnerin vor rund drei Jahren. "Papa hat mich und meinen Bruder zum Asiaten eingela­den und uns schonend erzählt, dass sich in seinem Leben etwas geändert hat. Es war ein langes und schwieriges Gespräch, für das ich meinem Vater dankbar bin. Am Anfang war das natürlich ein Hammer. Mein Bruder und ich mussten mit dieser Situation erst mal fertigwerden und wir alle müssen jetzt damit um­gehen", so Roman Gottschalk. Ihm sei wichtig, dass sein Vater glücklich ist. "Karina geht sehr liebevoll mit ihm um und ich sehe, dass die beiden toll zusammenpassen."