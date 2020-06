Rolando Villazón als Clown in Wien

Oh ja! Es gibt zum Glück viele Momente, in denen ich über mich lachen kann. Einmal ist mir zum Beispiel mitten in einer Hoffmann-Vorstellung die Hose geplatzt und meine mit Robotern bedruckte Unterhose hat hervorschaut. (lacht)

Man kennt Sie als humorvollen Künstler, jedoch haben Sie einst auch über Ihre Depressionen gesprochen. Was macht Sie traurig?

Die derzeitige Situation auf der Welt. Es scheint, wir Menschen haben nichts gelernt. Anstatt Mauern niederzureißen, bauen wir neue, wir begegnen einander mit Kälte anstelle von Empathie. Es gibt so viele Konflikte – das beschäftigt mich sehr.