Rod Stewart: "Ich halte mich für einen recht guten Liebhaber"

Neben all seinen Tophits („Da Ya Think I’m Sexy“, „Sailing“, „Baby Jane“) und Weltrekordgigs (wie 1994 vor dreieinhalb Millionen Fans an der Copacabana von Rio) sammelte Rod auch jede Menge Frauen: „Ich halte mich für einen recht guten Liebhaber. Es gab nie ärgere Beschwerden, aber auch keine Komplimente, um ehrlich zu sein.“ Daraus entsprangen acht Kinder von vier Frauen.