Robert Pattinson: Heimliche Hochzeit mit Suki Waterhouse?
"Batman"-Star Robert Pattinson deutete in einem Interview anlässlich der Premiere von "Das Drama – Noch mal auf Anfang" in Los Angeles an, dass er seine langjährige Partnerin Suki Waterhouse heimlich geheiratet haben könnte.
Pattinson und Waterhouse bereits offiziell Mann und Frau?
Auf die Frage nach seinem größten Geheimnis antwortete Pattinson, es sei "dasselbe" wie bei Zendaya, die Gerüchten zufolge still und heimlich Tom Holland geheiratet haben soll (dazu mehr).
Zendaya, die mit Pattinson in "Das Drama – Noch mal auf Anfang" zu sehen ist, wurde bei der Veranstaltung ebenfalls zu ihrem größten Geheimnis befragt. Sie gab sich aber noch kryptischer als ihr Co-Star, als sie entgegnete: "Mir fällt nichts ein."
Pattinson und Waterhouse sind seit 2018 ein Paar und haben eine zweijährige Tochter. Die beiden sind dafür bekannt, ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit zu schützen.
Gerüchte um eine heimliche Hochzeit des Schauspielers und des Models kamen erstmals im Jänner 2025 auf, als Sharon Stone Pattinson während des Red Dress Collection Concerts der American Heart Association in New York City als Waterhouses "Ehemann" bezeichnete. Das Paar selbst reagierte damals nicht sichtbar auf Stones Bemerkung über seine Ehe, korrigierte sie aber auch nicht.
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