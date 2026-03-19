Robert Pattinson: Heimliche Hochzeit mit Suki Waterhouse?

"Batman"-Star Robert Pattinson deutete in einem Interview anlässlich der Premiere von "Das Drama – Noch mal auf Anfang" in Los Angeles an, dass er seine langjährige Partnerin Suki Waterhouse heimlich geheiratet haben könnte.

Pattinson und Waterhouse bereits offiziell Mann und Frau?

Auf die Frage nach seinem größten Geheimnis antwortete Pattinson, es sei "dasselbe" wie bei Zendaya, die Gerüchten zufolge still und heimlich Tom Holland geheiratet haben soll (dazu mehr).

Zendaya, die mit Pattinson in "Das Drama – Noch mal auf Anfang" zu sehen ist, wurde bei der Veranstaltung ebenfalls zu ihrem größten Geheimnis befragt. Sie gab sich aber noch kryptischer als ihr Co-Star, als sie entgegnete: "Mir fällt nichts ein."