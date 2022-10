Robert Kratky so emotional wie nie zuvor: "Hatte totalen Zusammenbruch"

Man kennt ihn als Strahlemann. Seit Jahren verbreitet Robert Kratky, Österreichs wohl beliebtester Morgenmoderator, auf Ö3 gute Laune. Nun aber bewies er auch Mut und zeigte die Schattenseite.

"Vor zweieinhalb Jahren hat es bei mir auch ordentlich gekracht, mir hat es so gut wie alle Sicherungen geschmissen und ich habe mich auf meinem Küchenboden wiedergefunden. Ich hatte einen totalen Zusammenbruch wegen der Last der Dinge, die sich in meinem Leben angehäuft haben", gestand Kratky in mehreren Instagram-Stories.