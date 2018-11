Nach über 20 Jahren Ehe: Robert De Niros Ehe vor dem Aus

Bestätigt wurde die Trennung bisher allerdings noch nicht.

Das ehemalige Traumpaar hatte in der Vergangenheit schon einmal eine schwere Ehekrise überstanden. Der zweifache Oscarpreisträger hatte Hightower in den 1980er-Jahren in einem Londoner Restaurant kennengelernt, in dem die einstige Flugbegleiterin damals arbeitete. Nach rund zehn Jahren trauten sich die beiden. Nur zwei Jahre nach der Hochzeit reichte De Niro, der von 1976 bis 1988 in erster Ehe mit Diahnne Abbott verheiratet war, die Scheidung ein. Das Paar schaffte es damals aber, die Beziehung zu retten und erneuerte 2004 sogar das Ehegelübte.